導演陳保中拍劇被腰斬 大愛台5點聲明反控

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（中央社記者洪素津台北2日電）導演陳保中日前在社群控訴大愛台單方面結束戲劇拍攝，並批評「大愛台收受著這些愛心，做著殘害產業的事實」。大愛台則發出5點聲明，反控對方「誤導真相，無理索賠」。

陳保中日前在社群媒體控訴大愛電視台單方面結束戲劇「姊的魔法廚房」拍攝，他指出，戲劇拍攝已接近全劇一半時，突然被告知停拍，讓團隊相當錯愕。

陳保中在文中透露，簽約時對方要求簽押兩張本票，他心想：「明明是對方邀約我們承製這個項目，我們居然得押兩張高金額本票？」 而對方告訴他，這只是形式，「基於互信的善意，我們終究還是押了本票。」不料最後遇到停拍一事，大愛台也要求追回賬款。

陳保中強調，「這個債，我們不會背，不是背不起，而是無論如何不能夠甘願，尤其不甘願被大愛電視台這種單位給欺負。」他認同慈濟基金會的理念，但無奈嘆：「大愛台收受著這些愛心，做著殘害產業的事實。」

對於記者求證，陳保中回覆中央社：「由於我們剛剛進入訴訟階段，我們暫時不方便先對媒體做各別的回應，待與律師討論後再行做回應，請見諒。」

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而稍早大愛電視台則發出5點聲明，包括「合約清晰，責任分明」、「付款即時，誠意支持」、「多次溝通，未見改善」、「誤導真相，無理索賠」、「據實依約，理性共勉」，反控對方不依規定拍攝，卻無理索賠。

針對帳款方面，大愛台表示，「已依合約規定，於『簽約後』與『定景定妝後』，分別於開拍前2次支付，合計20%預付款新台幣791萬8000 元，充分展現對合作夥伴的支持與合作誠意」，不過發現對方違約情況不見改善，故追債違約金和相關損失。（編輯：龍柏安）1140102