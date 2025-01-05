金球獎即將登場 好萊塢巨星齊聚爭奪殊榮

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）好萊塢影視圈盛事金球獎（Golden Globes）頒獎典禮明天登場，為今年頒獎季拉開序幕。犯罪音樂劇「毒王女人夢」獲10項提名最風光，創下音樂喜劇類電影最多入圍紀錄。

法新社報導，法國導演賈克歐狄亞（Jacques Audiard）執導的「毒王女人夢」（Emilia Perez）講述一位墨西哥毒梟變性為女人的故事，最早於去年的坎城影展引起轟動。

從頭到尾幾乎全以西班牙語發音的「毒王女人夢」，若能在素有小金人風向球之稱的金球獎頒獎典禮大放異彩，將升高它在3月初舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮得獎的呼聲。

美國娛樂新聞網站Deadline專欄作家韓蒙德（Pete Hammond）向法新社表示：「這是一部真的讓人驚嘆不已的音樂劇。我認為它擁有國際魅力，而且剛剛橫掃了歐洲電影獎（European Film Awards）。」

金球獎獎項分為劇情類和音樂喜劇類，入圍影星範圍更全面之下，讓更多表現受到關注，為即將票選出奧斯卡入圍名單的美國影藝學院成員提供參考。

「毒王女人夢」在各個領域獲得提名，包括飾演主角的跨性別女演員卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）、以及女配角席琳娜（Selena Gomez）與柔伊莎達娜（Zoe Saldana）都入圍演技獎項。

這部電影也入圍了音樂喜劇類最佳影片獎，但其他入圍作品來頭也不小，包括改編自經典百老匯音樂劇的「魔法壞女巫」（Wicked）、坎城影展金棕櫚獎得主「艾諾拉」（Anora）、網球愛情片「挑戰者」（Challengers）、傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）主演的「跳痛之旅」（A Real Pain），以及黛咪摩兒（Demi Moore）主演的肉體恐怖片「懼裂」（The Substance）。

「魔法壞女巫」獲得4項提名，擔綱演出的東尼獎得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）以及流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）雙雙入圍演技獎項。

韓蒙德表示，他認為「魔法壞女巫」在金球獎上將處於「劣勢」，因為它在關鍵類別中並未獲得提名，但他看好辛西婭艾利沃獲得音樂喜劇類最佳女主角獎。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140105