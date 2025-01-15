李敏鎬新戲著厚重太空裝 舊疾「烏龜頸」復發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北15日電）韓國演員李敏鎬、孔曉振主演的新劇「問問星星吧」，劇中得穿厚重太空裝，讓有「烏龜頸」的李敏鎬舊疾復發，休假得去喬骨治療；孔曉振則說，因自己身體輕巧，在無重力訓練下頗得心應手。

李敏鎬、孔曉振、吳正世、韓智恩近日為宣傳戲劇「問問星星吧」接受台灣媒體連線訪問，該劇是以太空站為背景的太空職場劇，李敏鎬飾演一名婦產科醫生，更以太空觀光客的身分短暫停留外太空；女主角孔曉振則飾演太空站的遠征隊長。

戲劇故事背景在外太空，演員群須穿上厚重太空裝上陣，李敏鎬透露自己原本就有烏龜頸，沒想到拍完這齣戲使得舊疾更加嚴重，得常跑醫院接受頸椎矯正的治療，「就是調整骨骼、矯正身體，我幾乎每個休息日都會進行這種治療。」

孔曉振則分享自己體態輕巧，演出在外太空無重力的狀態很得心應手，「相比男演員，動作團隊在協助女演員時可能更容易一些，所以我認為這或許讓我覺得比較輕鬆一些。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問到對太空旅遊的想法，孔曉振表示經過這次的拍戲，瞭解更多宇宙中的生命與常識，除了充滿各種危險，肌肉和鈣質還會迅速流失，所以上外太空要做的措施很多，「我不想去宇宙了。」

李敏鎬則分享自己曾經的遺願清單之一是太空旅行，但現在透過拍戲間接體驗到後，覺得已經去過，「所以現在我並沒有想花錢再去太空的想法了。」（編輯：陳政偉）1140115