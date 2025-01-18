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大港開唱澄清客委會補助200萬 項目推廣客家文化

2025/1/18 14:41（1/18 15:56 更新）
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圖為第14屆大港開唱活動現場。（出日音樂提供）
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（中央社記者王心妤台北18日電）國民黨立委提案凍結客委會預算，並稱補助不符推廣客家文化目的，大港開唱今天發聲明表達遺憾，澄清2024年客委會總補助額為新台幣200萬元，項目也無違背推廣客家文化宗旨。

大港開唱音樂季主辦單位今天發布聲明澄清，客委會2024年為推廣客家音樂文化展開與大港開唱合作，總補助額是新台幣200萬元，所謂極高金額為假訊息。

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主辦單位表示，大港開唱開辦後皆有邀請客語音樂人參加，2024年合作初衷就是推廣客家文化，希望藉活動多元氛圍，讓民眾走入會場就自然接觸客家文化，除了客語音樂人、文化團體，亦包含客家議題攤位、美食市集、客語短講、主場域客語廣播、多支宣傳影片改採客語音樂，這些項目與客委會推廣客家文化的宗旨並無違背，客委會推廣客家文化的努力，大港開唱亦由衷支持。

聲明表示，大港開唱秉持讓更多人接觸台灣各類文化、音樂，致力打造自由、開放且包容的場景，盼透過音樂，讓各種議題的交流、溝通，未來仍會謹守初衷並繼續前行。（編輯：郭諭儒）1140118

#大港
#客委會
#國民黨
大港開唱音樂季邀集海內外音樂人來台灣演出，秉持讓更多人接觸台灣各類文化、音樂，致力打造自由、開放且包容的場景，盼透過音樂讓各種議題交流、溝通。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月18日
大港開唱音樂季邀集海內外音樂人來台灣演出，秉持讓更多人接觸台灣各類文化、音樂，致力打造自由、開放且包容的場景，盼透過音樂讓各種議題交流、溝通。（出日音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月18日
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