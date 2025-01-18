提案公視刪減預算 曾國城哀喊：我節目可能就沒了

（中央社記者洪素津台北18日電）國民黨立委提案刪公視新台幣23億元預算案掀起議論。在公視有節目的曾國城感嘆，預算被砍，節目也可能沒辦法做了；于美人也說，國家偉大不一定只靠建設，文化產業也很重要。

公視預算被刪減，引起各界關注，不少專家和藝人疾呼文化產業的重要性，曾國城和于美人昨天參與三立電視台尾牙，被問及公視預算刪減一事，于美人感嘆喊話，政府要謹慎為之，「國家偉大不一定是靠建設，文化產業也很重要。」最後，于美人表示還好這個提案有及時踩剎車。

曾國城受邀參與三立電視台尾牙，他更上台主持拱董事長加碼，尾牙現場更發出1.5億年終獎金、300萬現金抽獎，而被問是公視刪減預算一事，曾國城臉色憂慮說：「沒錢就不好做節目了。」

曾國城在公視有節目「一字千金」，他表示節目現在也是在苦撐中，「我聽帶領我們的舵主說做一集賠一集，要是再砍預算的話就沒辦法做了，一集要好幾十萬，素人也要車馬費，軟體特別貴，根本沒賺錢」。

至於之前鬧出的主持風波，曾國城則說：「一直以來主持這麼多年，連蕭煌奇都知道我風格，注意一下就好了，還是有些藝人朋友知道效果怎麼做，雅俗共賞的效果多開，不能開玩笑的就保持距離，畢竟我還要為大多數人做節目，我豈能盡如人意」。

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「水果奶奶」趙自強昨天到大稻埕宣傳公視兒少頻道「小公視」的節目「水果冰淇淋」，針對公視預算被刪減，他面臨失業的危機向政府喊話，「真的有1千個理由留下公視，希望繼續溝通。」

趙自強表示，自己從年輕就有個夢想，希望能有專門為兒童及青少年的專屬頻道，去年夢想終於實現，「一個國家為小朋友做頻道，我們已經算晚了，奶奶說了快30年的故事，鼓勵小朋友有勇氣做善良的事，對世界更好，希望大家給我們說故事的人繼續有說故事的機會。」（編輯：龍柏安）1140118