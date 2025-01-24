白冰冰跟進胡瓜當網紅 開YT笑喊腦子多用不會壞

（中央社記者洪素津台北24日電）藝人白冰冰宣布進軍網紅，年後開設YT頻道「誠懇逗陣」，每集花費新台幣幾十萬元，將開箱各大飯店、豪宅，她笑說：「腦子多用不會壞，我喜歡跟大家在一起，胡瓜就很成功。」

白冰冰在民視開設節目「超級冰冰Show」成績不俗，今天隨節目舉辦歲末餐會，新春發紅包討好彩頭；她表示節目「超級冰冰Show」新的一年將改版，會邀請更多來賓，節目多樣化發展。

白冰冰透露，有邀請朱海君上節目，坦言很心疼對方，「我是女性先驅，NONO有他的人生功課，朱海君也有自己的人生功課，發生事情怎麼辦啊！她也要養小孩，我是以大姊姊身分去關心她，她這樣不離不棄是很難得的。」

除了節目改版，白冰冰也表示要當網紅，年後將開設YT頻道「誠懇逗陣」，她表示每一集都不計成本，雙機拍攝外還有空拍機，也有節目平面攝影師，「每一集幾十萬元，我是老人家，但我希望跟大家在一起，腦子多用不會壞，跟年輕小朋友在一起很好！」透露節目會開箱各大飯店的房間，也有民宿，也會請名媛開箱豪宅。

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白冰冰也聊起藝人林葉亭的失智父親走失一事，表示對於親人失蹤很能感同身受，那真的很難受，這讓她想起過世女兒白曉燕。

白冰冰說，「小孩不見14天我就是瘋了，那時候我3支手機不離身，不敢漏接電話，14天沒有闔眼，眼睛瞪著空空的，累到大白天做夢；我夢到小孩大哭回來，我還很開心跟警察說回來了，大家臉色一沉，我才發現，那是女兒頭七回來，要走出來太困難了。」她真的很心疼林葉亭，也希望她的爸爸趕快回來。（編輯：陳政偉）1140124