李㼈磨練女兒演盲人 不捨大S：心痛像被鐵鎚重擊

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（中央社記者王心妤台北6日電）演員李㼈和女兒演出電影「突破三千米的泳氣」，他今天表示，此次女兒演盲人，要當演員就要不怕辛苦，任何環境都要能適應。藝人大S過世，他不捨地說，宛如被鐵鎚重擊般心痛。

電影「突破三千米的泳氣」改編自真實事件，故事描述7名視障者成功泳渡日月潭的過程，導演安景鴻、製片李㼈、連書賢今天與演員范逸臣、李㼈、李紫嫣、翁家明、吳鈴山、馬國畢、翁琪兒、米可白等人出席卡司發布會，言承旭、春風、蕭煌奇、太保、荒山亮等人也將在電影客串演出。

翁家明受訪笑說，事前知道要拍泳渡日月潭沒問題，「但夏天不開鏡，冬天才開，我以為我要拍恐怖片」。安景鴻在一旁說：「所以我沒有設計總教練下去一起游。」

李㼈將和女兒李紫嫣合作，他表示，不怕女兒拍戲辛苦，想當演員就是要磨練，任何環境都要能適應。

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李紫嫣透露，此次飾演盲人，一場凌晨開拍的戲，因為時間太早，導致眼睛有點張不開，「爸爸就跟我說，這就是角色的眼睛要面對的感覺」，讓她看到了爸爸不同的一面。

大S因流感併發肺炎在日本過世，震驚各界。李㼈曾多次上她和小S的節目錄影，他今天表示，聽到消息時，心宛如被鐵鎚重擊般心痛，雖然和她們的先生都很熟，但不想打擾對方，目前沒有傳訊息關心，而他對於死亡看得很淡然，財產如何分配都已經想好。（編輯：管中維）1140206