加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 娛樂

YOASOBI盼唱進大巨蛋 主唱ikura許願逛台灣夜市

2025/2/10 15:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北10日電）日本人氣音樂組合YOASOBI唱進台北小巨蛋，今天2人舉辦慶功記者會，團員Ayase自爆團隊已前往大巨蛋場勘，期待可以唱進大巨蛋，主唱ikura則說想去台灣的夜市吃美食。

YOASOBI昨天結束在台北小巨蛋2天的演唱會，今天團隊舉行慶功記者會，現場請來舞獅表演，祝福YOASOBI「賀制霸小巨蛋、祝前進大巨蛋」。

YOASOBI表示，這次演唱會有60萬人參與抽票，讓他們相當驚奇，認為台灣人真的很厲害。ikura說：「我們有嚇到，沒想到台北有這麼多人想來看，非常驚訝且開心。」Ayase則說是最棒的回憶。

YOASOBI首次成功破蛋，ikura回想起演唱會過程，提到「有一首歌曲，我請大家打開手機燈，因為小巨蛋很高，就像星空一樣，繁星點點非常漂亮。」這樣的情景讓她很感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

ikura透露很想去台灣的夜市走走，記者會主持人LuLu（黃路梓茵）提到自己是台灣節目「夜市王」主持人，推薦YOASOBI可以到花蓮的東大門夜市吃美食，ikura也說屆時希望LuLu可以當地陪逛夜市。

Ayase表示，「謝謝來到小巨蛋看演唱會的粉絲們，也感謝前2天沒進場、但平常支持我們的粉絲。這次很高興能在小巨蛋開唱，剛剛也有提到大巨蛋，規模不是問題，我們每場表演都盡量做到最好，我們也會更加努力做音樂與大家見面。」（編輯：張雅淨）1140210

#Lulu
#大巨蛋
#日本
#台北小巨蛋
#台北市
#台灣
#YOASOBI
#ikura
#Ayase
ikura
YOASOBI小巨蛋喊「不想結束」 想再唱更大場地
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：