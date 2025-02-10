YOASOBI盼唱進大巨蛋 主唱ikura許願逛台灣夜市

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（中央社記者洪素津台北10日電）日本人氣音樂組合YOASOBI唱進台北小巨蛋，今天2人舉辦慶功記者會，團員Ayase自爆團隊已前往大巨蛋場勘，期待可以唱進大巨蛋，主唱ikura則說想去台灣的夜市吃美食。

YOASOBI昨天結束在台北小巨蛋2天的演唱會，今天團隊舉行慶功記者會，現場請來舞獅表演，祝福YOASOBI「賀制霸小巨蛋、祝前進大巨蛋」。

YOASOBI表示，這次演唱會有60萬人參與抽票，讓他們相當驚奇，認為台灣人真的很厲害。ikura說：「我們有嚇到，沒想到台北有這麼多人想來看，非常驚訝且開心。」Ayase則說是最棒的回憶。

YOASOBI首次成功破蛋，ikura回想起演唱會過程，提到「有一首歌曲，我請大家打開手機燈，因為小巨蛋很高，就像星空一樣，繁星點點非常漂亮。」這樣的情景讓她很感動。

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ikura透露很想去台灣的夜市走走，記者會主持人LuLu（黃路梓茵）提到自己是台灣節目「夜市王」主持人，推薦YOASOBI可以到花蓮的東大門夜市吃美食，ikura也說屆時希望LuLu可以當地陪逛夜市。

Ayase表示，「謝謝來到小巨蛋看演唱會的粉絲們，也感謝前2天沒進場、但平常支持我們的粉絲。這次很高興能在小巨蛋開唱，剛剛也有提到大巨蛋，規模不是問題，我們每場表演都盡量做到最好，我們也會更加努力做音樂與大家見面。」（編輯：張雅淨）1140210