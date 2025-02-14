大阪亞洲影展 小雁與吳愛麗、我家的事入選競賽單元

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（中央社記者戴雅真東京14日專電）第20屆大阪亞洲影展今天公布13部入選競賽單元作品，台灣電影「小雁與吳愛麗」和「我家的事」獲選，導演周美豫執導的「失明」入選特別注目單元。

「小雁與吳愛麗」由林書宇執導，影后楊貴媚與演員夏于喬在電影中飾演一對相愛相殺的母女，去年10月榮獲釜山影展評審團大獎「金智奭獎」，也是首部台灣作品榮獲此獎項。「我家的事」由潘客印導演，是去年金馬創投會議「特優劇本獎」的獲獎作品。

文化部長李遠表示，「金馬組合」的「小雁與吳愛麗」不管是工作人員、演員的表現，都超越了他們的過去。另外，去年甫獲金馬創投會議第46屆優良電影劇本「特優劇本獎」的「我家的事」也獲入選殊榮，且將在這次大阪影展中世界首映。除延續台灣電影在過去大阪亞洲影展中屢有佳績的好表現，更證明台灣電影文化工作者一代接一代，輩輩新出，輩輩努力，輩輩益受國際肯定。

駐日台灣文化中心表示，文化中心在日本持續以「國片聯合行銷」，將台灣精彩國片推向海外市場，今年再度與大阪亞洲影展攜手合作，影展期間將以「台灣：電影藝文復興2025」為主題，在大阪梅田影城及朝日ABC影城選映台灣電影作品，期待將台灣電影工作者出色的表現與強大的文化創意呈現於國際，讓世界更了解台灣電影、台灣文化。

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除入選主競賽單元的「小雁與吳愛麗」、「我家的事」之外，選映的電影還有林依晨、吳可熙主演，周美豫執導的「失明」，江宗傑執導的短片「晚風」，導演楊雅喆的新戲「破浪男女」，楊羚導演的短片「寂寞貓蛋糕」，以及徐漢強執導、摘下5個金馬獎的「鬼才之道」等共7部。

2025年大阪亞洲影展為第20屆，邀請18個國家地區共67部作品參展，將於3月14日至23日舉辦，預計在23日閉幕式公布主競賽單元得獎作品。（編輯：唐佩君）1140214