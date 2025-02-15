Rain高雄開唱心疼具俊曄喪妻 全場歌迷為大S默哀

（中央社記者王心妤高雄15日電）亞洲舞王Rain今晚在高雄流行音樂中心開唱，演唱會尾聲，Rain主動提及韓星具俊曄是他最尊敬的前輩，對於他的妻子大S（徐熙媛）過世感到惋惜，並請全場歌迷一起默哀。

藝人大S過年期間到日本旅遊感染流感，因併發肺炎離世，而她於2022年3月宣布與韓國男團「酷龍」成員具俊曄結婚，兩人年輕時曾交往但後來卻分手，因為沒換過的電話號碼再次牽起緣分，當時蔚為話題。

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Rain今晚在高雄開唱，演唱多首經典歌，唱完最後一首歌「Rainism」時，他特別重新上衣並表情凝重地說：「對於我親愛的俊曄哥，我真的很惋惜，過世的是我的嫂子（指大S），我從來沒有見過她，但我是後輩，我都已經來到這裡了，我想默哀是最佳的選擇，請問我們一起默哀10秒鐘，可以嗎？」

默哀結束後，Rain表示，具俊曄是最棒的前輩，也是正直又善良的人，「雖然無法見面，但遠遠地為他禱告也是我要做的事，希望你們多多支持他，謝謝大家，我愛你（們）！」（編輯：龍柏安）1140215