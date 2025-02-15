Rain高雄開唱放送8塊肌 近5000歌迷尖叫聲不斷

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（中央社記者王心妤高雄15日電）韓星Rain今晚在高雄流行音樂中心開唱，並以GANG揭幕演唱會，大方放送粉絲福利，展現訓練有成的8塊肌，讓現場近5000名粉絲尖叫聲不斷。

Rain舉辦2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING演唱會，從開場就大方展現好身材，並以中文說出「大家好」、「準備好了嗎」、「好久不見」。

他笑說：「睽違9年來到這裡，跟大家度過這個時間真的很開心，現在時間還算早，傍晚而已，直到最後也要嗨到翻喔！」

對於現場的尖叫聲，Rain不只點名現場戴眼鏡的歌迷要大聲一些，也說：「上個禮拜去馬來西亞表演，我覺得你們比他們還要小聲耶！不是跟我說好了嗎？你們真的要這麼安靜嗎？」

Rain透露上台前吃了牛肉麵，以中文說：「牛肉麵好吃！」他並推薦觀眾，若有機會到韓國玩，吃看看道地的韓式刀削麵。

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唱到「江南STYLE」時，Rain要求現場歌迷跟著熱舞，並打趣說：「如果我看到有一個人沒有跳，我會馬上切歌，搭飛機回家。」

今晚的歌單包含It's Raining、Rainism、HIP SONG等經典歌曲，還有與JYP合唱的Switch to me，最後以LA SONG畫下句點，唱跳俱佳，讓歌迷聽得血脈賁張。（編輯：管中維）1140215

韓星Rain（中）15日晚間在高雄流行音樂中心熱情開唱，選唱多首經典歌與台灣粉絲同樂，氣氛超嗨。（大步整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月15日