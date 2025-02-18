演員太保首任電影監製 找港星元華拍喜劇殭屍片

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（中央社記者洪素津台北18日電）演員太保在港台都有知名度，他首度擔任電影監製和香港導演何爵天合作拍攝最新殭屍喜劇電影「萬壽無殭」，電影將取景台灣，更透露會找好友元華來軋一角，為熱愛的台灣影壇貢獻。

太保2024年在紐約亞洲電影節，榮獲亞洲之星終身成就大獎。他說，每部戲都是緣分，不強求，只求演繹到位，但近來埋藏心裡多年念頭爆發了，如果自己能夠親自參與並打造一部闔家觀賞的熱門電影或是戲劇，會是事業生涯中新的里程碑，於是監製、演出電影「萬壽無殭」就是他實現願望的第一步。

太保今天和香港新銳導演何爵天出席媒體餐敘，表示2人將聯手打造一部融合喜劇與殭屍題材的新電影「萬壽無殭」。這次太保不僅將擔任監製，更將出演影片中的天師一角，他說：「這次監製並出演這部喜劇殭屍電影，是他實現願望很重要的一步」。

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台港合作電影「萬壽無殭」預計4月底開拍，拍攝期約4個月，預計會在台北、台中和桃園取景。太保透露電影會邀請目前人在家加拿大含飴弄孫的老友元華來軋一角，他感謝元華二話不說一口答應，其餘演員還在選角中。

何爵天提到要怎麼把台灣宮廟特色、風土民情和香港殭屍融合是一大考驗，目前還在跟編劇討論當中，他表示自己對於懸疑片和喜劇片都很喜歡，希望未來可以多多來台灣拍片交流。（編輯：李亨山）1140218