陳為民節目訪素人家庭 談親子教養重視陪伴

（中央社記者洪素津台北13日電）藝人陳為民隨節目「誰來晚餐16」拜訪素人家庭，晚餐時刻大聊對於重機的共同愛好，以及對兒女的教育想法，認為親子教養最重要的是「陪伴」，他也以身作則，一年間飛加拿大找兒子有14次之多。

陳為民跟著節目「誰來晚餐16」拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家，陳為民得知受訪家庭加藤忠相當喜愛日本般若鬼的傳統信仰，見到理髮廳中擺飾般若鬼面具，便指著其下巴開玩笑說：「難怪你會想邀請我來，看到沒，我只差沒這個角而已，這個下巴也是我的下巴！」此話一出讓眾人忍不住哄堂大笑。

陳為民被問到對孩子的教養想法，他透露自己對兒子的管教最重視的便是「陪伴」。陳為民過去曾有一段婚姻與前妻育有一子，兩人離婚後前妻帶著兒子移民至加拿大生活，剛移民第1年他就飛過去陪兒子14次，他表示：「因為很多的依靠是『你要在』，不一定要講話，也不一定需要幫忙，可是爸媽陪伴在身邊會差很多。」

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餐桌上，陳為民與加藤忠也熱絡地聊起重機共同愛好，熱愛騎重機的陳為民，更在2019年開始當老闆經營重機選品店。陳為民表示，騎重機是一種無拘無束的自由感令他深深著迷，「尤其像我們工作很容易遇到前一天才臨時取消通告，對我來說我就可以隨時騎車去環島。而且玩車的人就算你是甚麼大老闆，無論你的身分是甚麼，騎車時也沒人會管你是誰，哪怕你再有錢，總不能找個司機幫你騎吧？」

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播中，每週五晚間9時於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：李亨山）1140313