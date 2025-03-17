郭靜靠鎖骨檢視體態變化 透露持續找歌想發單曲

（中央社記者洪素津台北17日電）歌手郭靜近日瘦了8公斤，她說，自己是否變胖全靠鎖骨檢視，如果鎖骨不見就是變胖，鎖骨也是她最有自信的部位。工作上，她坦言有想發單曲，但目前還在找歌中，需要一點時間。

郭靜今天出席保養品活動，提及若有重要活動就會少吃以維持體態，希望呈現最好的狀態給大家。瘦身8公斤的她透露，檢視鎖骨就可以知道自己有無變胖。

郭靜坦言，年紀增長就很難變瘦，再加上自己愛熬夜，「我現在熬夜只會讓自己越來越疲憊而已，那我必須要找到適合我這個年紀的瘦身方法，除了控制飲食之外，還是要持續運動。」

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郭靜也說，現在盡量不熬夜，已在調整生活作息，更透露在健檢時發現甲狀腺低下，「那時候剛好也是我胖的時候，所以我就去注意一下，改善這個部分。」

關於工作規劃，郭靜表示，接下來會有個人發片計畫，「其實現在有在想要不要出新的單曲，不過因為要找到一首歌，確實是有一點難度，所以現在就是在那個海底撈針的一個狀態，就是有收到了很多歌曲，可是要怎麼選其中那一首，就是會需要一點時間。」（編輯：張雅淨）1140317