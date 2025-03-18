CNBLUE巡演高雄站加場 鄭容和傷癒歸隊

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（中央社記者洪素津台北18日電）韓國樂團CNBLUE今年持續展開巡演，巡迴安可場高雄站確定在5月25日追加一場，主唱鄭容和也傷癒歸隊，成員們向粉絲喊話：「不見不散！」

CNBLUE今天透過新聞稿宣布，「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN ASIA」巡迴安可場高雄站將加場，在5月25日加開一場演唱會，地點在高雄流行音樂中心海音館。

CNBLUE為了能以完美狀態完成這次巡演旅程，忍痛延期高雄站，從原本的3月8日移至5月24日。成員們得知高雄站首場已完售後相當開心，對於加場也是躍躍欲試，期待最終場與所有粉絲在會場同慶出道15週年。CNBLUE最近則在積極準備北美巡迴。（編輯：張雅淨）1140318