加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

芝加哥亞洲影展登場 駐處邀美加德官員觀賞台灣電影

2025/3/22 16:00（3/22 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
芝加哥亞洲躍動影展台灣電影單元於20日晚間開幕，活動包括播映恐怖喜劇「鬼才之道」，駐芝加哥辦事處處長類延峰（左5）、電影男主角陳柏霖（右5）等人出席。（駐芝加哥辦事處提供） 中央社記者侯姿瑩華盛頓傳真 114年3月22日
芝加哥亞洲躍動影展台灣電影單元於20日晚間開幕，活動包括播映恐怖喜劇「鬼才之道」，駐芝加哥辦事處處長類延峰（左5）、電影男主角陳柏霖（右5）等人出席。（駐芝加哥辦事處提供） 中央社記者侯姿瑩華盛頓傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）芝加哥亞洲躍動影展台灣電影單元於20日晚間開幕，駐芝加哥辦事處邀請美國國務院官員及瓜地馬拉、加拿大、德國、蒙古駐美官員出席酒會並觀賞台灣電影「鬼才之道」。這部恐怖喜劇播映後，深受觀眾好評。

駐芝加哥辦事處發布新聞稿表示，亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema）台灣電影單元於20日晚間舉行開幕活動，活動包括酒會及放映徐漢強執導、陳柏霖主演的「鬼才之道」。辦事處處長類延峰邀請瓜地馬拉、加拿大、德國、蒙古等多國總領事及美國國務院、芝加哥市民航局官員出席酒會並觀影。

辦事處指出，「鬼才之道」以恐怖鬼怪都市傳說為題材，卻道出溫馨、感人且充滿歡笑的台灣特色靈界故事，電影播畢後廣受觀眾好評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

類延峰表示，芝加哥是美國電影文化重鎮，僅次於洛杉磯、紐約，是台灣文化、電影曝光的好機會。台灣電影在芝加哥放映有助促進台芝、甚至台美間的文化交流。

芝加哥亞洲躍動影展今年邁入第19屆，於3月20日至4月13日舉行。駐芝加哥辦事處表示，影展至今已播映逾200部亞洲電影，是許多亞洲電影工作者打入芝加哥等北美地區國際市場的重要平台，包含「鬼才之道」在內的許多台灣、亞洲電影都透過該影展在美首映。（編輯：田瑞華）1140322

#加拿大
#民航局
#瓜地馬拉
#陳柏霖
#蒙古
#芝加哥
#徐漢強
#類延峰
#鬼才之道
類延峰
駐芝加哥官員出席科技峰會 聚焦台灣企業對美貢獻美愛荷華州議會通過決議 挺台灣國際參與
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：