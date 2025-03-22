芝加哥亞洲影展登場 駐處邀美加德官員觀賞台灣電影

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）芝加哥亞洲躍動影展台灣電影單元於20日晚間開幕，駐芝加哥辦事處邀請美國國務院官員及瓜地馬拉、加拿大、德國、蒙古駐美官員出席酒會並觀賞台灣電影「鬼才之道」。這部恐怖喜劇播映後，深受觀眾好評。

駐芝加哥辦事處發布新聞稿表示，亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema）台灣電影單元於20日晚間舉行開幕活動，活動包括酒會及放映徐漢強執導、陳柏霖主演的「鬼才之道」。辦事處處長類延峰邀請瓜地馬拉、加拿大、德國、蒙古等多國總領事及美國國務院、芝加哥市民航局官員出席酒會並觀影。

辦事處指出，「鬼才之道」以恐怖鬼怪都市傳說為題材，卻道出溫馨、感人且充滿歡笑的台灣特色靈界故事，電影播畢後廣受觀眾好評。

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類延峰表示，芝加哥是美國電影文化重鎮，僅次於洛杉磯、紐約，是台灣文化、電影曝光的好機會。台灣電影在芝加哥放映有助促進台芝、甚至台美間的文化交流。

芝加哥亞洲躍動影展今年邁入第19屆，於3月20日至4月13日舉行。駐芝加哥辦事處表示，影展至今已播映逾200部亞洲電影，是許多亞洲電影工作者打入芝加哥等北美地區國際市場的重要平台，包含「鬼才之道」在內的許多台灣、亞洲電影都透過該影展在美首映。（編輯：田瑞華）1140322