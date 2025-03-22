客台大戲星空下的黑潮島嶼台南特映 感受深刻意涵

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）客家電視台年度大戲「星空下的黑潮島嶼」，全劇7成以上場景在台南市鹽水岸內影視基地拍攝，繼台北首映會後，今天在台南舉辦特映會，盼觀眾踴躍收看，感受這部作品深刻意涵。

台南市文化局代理局長林韋旭在特映會後座談會致詞表示，近年來在台南取景拍攝的影視作品如「俗女養成記」、「想見你」、「牛車來去」等，都叫好又叫座，影視產業也帶動在地觀光發展，雙方互利共好。

林韋旭指出，市府將持續強化影視產業資源，透過影視補助與協拍服務，打造更友善拍攝環境，吸引更多優質劇組前來取景。

「星空下的黑潮島嶼」拍攝團隊成員表示，台南因地理優勢，擁有豐富山海風貌與城鄉地景，台南市政府亦全力協助與支援劇組在影視協拍上的需求，讓拍攝團隊感受到極大便利與支持，期待觀眾能踴躍收看，感受這部作品的深刻意涵。

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台南市政府提供資料指出，「星空下的黑潮島嶼」以1950年代為背景，講述一群因思想與當局不同而被送到綠島囚禁的年輕醫師，與獄中其他各種身分階級各異的藝術家、老師、學生及農民，在黑潮環繞的孤島上克難求生、起死救人的光輝故事。

南市府指出，此劇是客家電視台第一齣製作費超過新台幣1億元的戲劇，除了文化部經費挹注，也得到台南市政府「岸內影視基地搭景拍片團隊徵選計畫」及「拍片取景住宿補助計畫」補助，展現中央與地方攜手推動影視產業決心。（編輯：陳政偉）1140322