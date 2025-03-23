戴佩妮小巨蛋開唱 吊12公尺高華麗登場

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（中央社記者王心妤台北23日電）歌后戴佩妮昨晚在台北小巨蛋舉辦「雙生火焰」演唱會，也是她相隔9年再攻蛋，開場就吊鋼絲從12公尺高的空中登場，也演唱「街角的祝福」、「怎樣」、「防空洞」等經典歌。

戴佩妮昨晚從12公尺高的指環舞台上亮相，她頂著一頭俐落短髮搭配全黑勁裝演唱「勢在必行」，開場就讓氣氛相當熱烈。演唱會設計多達6個升降，演繹「密室逃脫」、「臭小孩」、「鬧劇」時，舞台也有環狀白紗布幕特效，創造出神秘氛圍。

戴佩妮唱到「鬧劇」時笑說：「對不起導演，我是不是應該在布幕裡面？（布幕）差點打到我了。」她更對導播隔空喊話：「昨天彩排有這麼近嗎？我記得昨天沒有這一片（布幕），覺得怪怪的，我快掉出去了，一步就要掉下去了，我爸媽會擔心耶！」

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戴佩妮唱完「遠距離」後，嘉賓江美琪、周蕙現身合唱，也讓「瘋三娘」組合再次合體，3人合唱「如影隨形」、「別再想見我」及「辛德瑞拉」展現絕佳默契。戴佩妮表示，很開心2名朋友能接受邀約，歌迷也能喜歡這次的驚喜。

演唱會最後以「怎樣」、「防空洞」、「街角的祝福」、「單身潛逃」、「純屬意外」等經典歌加上新歌「雙生火焰」畫下句點。（編輯：李亨山）1140323