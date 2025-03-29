加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震 軍政府：增至694死、1670傷
首頁 / 國際
首頁 / 國際

脫北奔向自由1 / 飢餓是逃離北韓動機 女性脫北者代價更高昂

2025/3/29 11:03（3/29 11:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
脫北者為了生存選擇離開家鄉北韓，女性脫北者還有面臨性暴力的問題，脫北者金恩主（右2）的家人和韓漢娜（右）本人都曾面臨困境。朴有成（左）和金日奕（左2）也同為脫北者。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日
脫北者為了生存選擇離開家鄉北韓，女性脫北者還有面臨性暴力的問題，脫北者金恩主（右2）的家人和韓漢娜（右）本人都曾面臨困境。朴有成（左）和金日奕（左2）也同為脫北者。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日

要有多大的痛苦，你才願意冒著生命危險離開家鄉？4名脫北者金日奕、金恩主、朴有成、韓漢娜（化名）過程中遭遇人口販子、性暴力等對待，仍決定勇敢奔赴，而台灣跟南韓民主自由令他們欣羨，期望有天家鄉北韓也能同樣呼吸到有人權的空氣。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北29日電）單純只是想要吃得飽，讓脫北者韓漢娜（化名）跟金恩主寧願冒生命危險也要逃離家鄉，卻沒想過奔向自由的代價，成本不止可能是自己的性命，甚至還有她們的身體。

脫北者金恩主、韓漢娜日前透過北韓研究所安排來台交流，並接受中央社記者專訪，分享她們驚心動魄的脫北過程以及對台灣的想法。

目前在南韓就讀大學的韓漢娜，15歲那年跟著媽媽一起離開北韓，回憶當年逃離北韓的過程，是滿滿血淚交織的傷痕，即便透過翻譯孫善勇的轉述，依舊讓人聽得心疼，因為逃到中國後迎接她的不是自由，而是另一個煉獄。

「我的媽媽原本只想去中國工作，但很不幸的是，我們被人口販子騙了。」韓漢娜為了保護至今仍在北韓的親人，受訪期間蒙著臉，因此捕捉不到她的表情與情緒，接著她說：「有名女性人口販子問我有生理期了嗎？因為是女性問的，我就誠實回答，卻因此跟母親被迫分開並被賣掉。」

因為沒有身分證、不會中文，韓漢娜在中國沒有任何話語權、人權或是溝通能力，「我的媽媽6個月後來找我，但那時我已經懷孕了。」這段不堪回首的過程，韓漢娜簡單一語帶過，之後她跟著母親輾轉從中國逃到泰國，再來到南韓，才開始有了新的人生。

韓漢娜未成年就被中國人強暴而懷孕，而另一名女性脫北者金恩主的母親，也有相同遭遇。

來自北韓研究所國際活動組的金恩主是2度脫北，她的父親因糧食不足過世，10歲的她跟媽媽還有姊姊決心離開，因營養不良，她和姊姊看起來比實際年紀更小，因此因禍得福、不需跟媽媽分開，但母親仍被人口販子以人民幣2000元的價格賣給中國男子，並強迫懷孕生下兒子，母女3人還被當成免費的勞動力。

之後因為被中國公安抓到，金恩主與媽媽和姐姐3人遭到遣返，回到北韓後，她跟家人在確保人身安全後決定再次脫北。

再次回憶脫北過程，彷彿將金恩主記憶中已結痂的傷口再次殘忍撕開，她情緒激動、淚流不止地說，許多女性在脫北過程都會遭到性暴力，但受害者常會選擇沉默，「因為中國警察收到通知時，不是先抓犯罪者，而是受害者先被抓，這種反人權的犯罪在中國不斷地發生。」

韓漢娜靜靜地說，當年逃到泰國時，原以為只有自己遭到性暴力，「但並不是這樣，那邊有幾百名脫北女性都有被殘酷對待的故事，有些被虐待，有些被性侵，而加害者甚至是一對父子，還有很多很可怕的事情。」

韓漢娜無奈表示，脫北者在「國際法」中屬難民，離開北韓是為了生存而不得已的選擇，難以理解為什麼中國政府不是選擇保護他們，而是將他們遣返，甚至有中國人將抓北韓人視為賺錢工具，「這是一個很殘酷的現實，因為我出生在北韓，就要面臨殘酷的命運，這讓我有被殺掉2次的感覺，或是比那樣更殘忍。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金恩主跟韓漢娜表示，其實不只女性，大部分脫北者都留有後遺症，無論是心理或是生理上的，「或許我們已經自由，但剛開始的前幾年聽到警車鳴笛或是警鈴聲就會心悸，又或是夢到被抓回北韓的噩夢。」其餘的人可能是營養不良或是留下痼疾，有些則是選擇從北方脫北時，因凍傷需要將腳趾都切除。

金恩主跟韓漢娜表示，不少脫北者就算已經有了南韓身分證，仍會害怕去中國，「不管過了10年還是20年都非常害怕。」她們希望透過各種管道讓更多人理解北韓的狀況，金恩主強調：「有些政治人物將人權牽扯到政治議題上，但人權應該比政治擺在更前面，而不是作為工具使用。」（編輯：龍柏安）1140329

脫北者金恩主10歲時跟媽媽和姊姊一起逃離北韓，因為營養不良看起來比實際年紀更小，因此逃過被迫跟媽媽分離的命運，但媽媽卻被人口販子賣到農村並因此懷孕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日
脫北者金恩主10歲時跟媽媽和姊姊一起逃離北韓，因為營養不良看起來比實際年紀更小，因此逃過被迫跟媽媽分離的命運，但媽媽卻被人口販子賣到農村並因此懷孕。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日
韓漢娜
脫北者用一句話解釋 台灣、中國不一樣
金恩主
脫北者融入新生活 歧視成無法逃避課題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
脫北奔向自由2 / 脫北者用一句話解釋 台灣、中國不一樣
59
更多編輯台推薦新聞：