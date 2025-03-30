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女星陳瑋薇報喜懷二胎 新節目開錄雙喜臨門

2025/3/30 17:27（3/30 18:06 更新）
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演員、主持人陳瑋薇（圖）多年研究兒少領域，還是金鐘獎常客，育有1子的她嘗試試管療程成功迎來2寶。（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月30日
演員、主持人陳瑋薇（圖）多年研究兒少領域，還是金鐘獎常客，育有1子的她嘗試試管療程成功迎來2寶。（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）演員、主持人陳瑋薇多年投入兒少領域，還是金鐘獎常客，育有1子的她嘗試試管療程迎來二寶，她說，二寶得來不易也很幸運，剛懷二胎就迎接新節目邀約錄影，可說是雙喜臨門。

陳瑋薇當主持人外也挑戰拍戲，同時致力於兒少領域，以大愛電視「生活裡的科學」多次入圍電視金鐘獎，更在第49屆金鐘獎以該節目獲得兒童少年節目主持人獎。她主持的「小主播看天下 WOW!」、「Try科學」也曾入圍金鐘獎，堪稱是金鐘獎常客。

39歲的陳瑋薇育有1子，想要二寶的她聽從醫生建議嘗試試管療程，歷經打排卵針、取卵、培養到植入，然而第一次植入卻失敗，讓她一度陷入低潮。

陳瑋薇透過新聞稿分享，當時曾懷疑自己是不是做錯了什麼，「幸好老公一直在身邊鼓勵我，陪著我度過低潮，也讓我有勇氣繼續嘗試。」如今如願懷上二胎，她也感謝自己的勇敢。

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陳瑋薇才剛懷二寶就迎來公視新節目的拍攝，和八弟（蕭志瑋）一起主持生活美學節目，沒想到錄影過程中還不慎滑倒，她隔天趕緊去醫院檢查，直言「我當時真的很緊張」，幸好寶寶沒事。

陳瑋薇一直以來都很關心育兒、幼教相關議題，未來希望能結合專業和個人經驗，為更多媽媽提供幫助，也為社會帶來更多正向影響。（編輯：張雅淨）1140330

#公視
#金鐘獎
陳瑋薇
投身兒少10年 陳瑋薇當橋梁盼孩童獲正向價值觀
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