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夏靖庭回首染毒20年 見媽媽黑髮變白髮才醒悟

2025/4/9 22:50（4/9 23:06 更新）
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資深演員夏靖庭（圖）在新劇「九如一家人」中演出毒癮犯的父親，戲外他則是一名更生人，夏靖庭坦承自己吸毒20年，「我騙了媽媽無數次，但媽媽從來沒有放棄我」。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
資深演員夏靖庭（圖）在新劇「九如一家人」中演出毒癮犯的父親，戲外他則是一名更生人，夏靖庭坦承自己吸毒20年，「我騙了媽媽無數次，但媽媽從來沒有放棄我」。（大愛提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月9日
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（中央社記者洪素津台北9日電）演員夏靖庭在新劇中演出毒癮犯的父親，戲外夏靖庭年少時期也染毒，他坦承自己吸毒20年，「我騙了媽媽無數次，但媽媽從來沒有放棄我」，直到媽媽滿頭白髮，夏靖庭才醒悟。

夏靖庭今天出席大愛戲劇「九如一家人」宣傳記者會，劇中他飾演警察小隊長，兒子卻是毒癮犯，現實生活中，夏靖庭在少年時期也因為槍械、吸毒成了更生人。

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他分享當時的心情，「人生會被傷害而失望，我不相信人性，覺得活在世上是累贅，所以會找其他東西來麻痺自己，這是我最快可以解決情緒的方式」，因此選擇了吸毒，「老實講我吸毒吸了20年，我不斷騙媽媽，可是我媽媽從來沒有放棄我」。

說起改變契機，夏靖庭提到，第2次勒戒時媽媽還是黑髮，一年後出來，媽媽已經是白髮，家中還有一隻18歲的老狗肚破腸流的等著他，夏靖庭才醒悟，「我到底我這輩子，我給了我身邊最愛的人什麼東西」，悔過的夏靖庭說：「我是一個更生人，我接受我的過去，我只要現在重新來過，我可以創造未來的自己」。（編輯：蕭博文）1140409

#夏靖庭
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