六人行馬修派瑞用藥過量致死 凸顯無良醫師圖利

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國情境喜劇「六人行」（Friends）演員馬修派瑞與藥物成癮問題搏鬥多年，去年死在洛杉磯家中，這件事凸顯名人與治療他們藥癮的醫師之間長期存在秘密且不健康的關係。

法新社報導，馬修派瑞（Matthew Perry）有長期濫用藥物的問題，去年被發現陳屍洛杉磯豪宅的按摩浴缸中，血液中含有極高濃度K他命（Ketamine）。

美國緝毒局（DEA）官員表示，馬修派瑞尋求憂鬱症治療時對藥物成癮，當門診醫師拒絕提高他的劑量時，他「改找其他無良醫師」。

緝毒局局長米爾格拉姆（Anne Milgram）本週在記者會表示：「他們並非『沒有造成傷害』，反而為了賺更多錢而傷害人。」

針對醫師普拉森西亞（Salvador Plasencia）和查維斯（Mark Chavez）的指控，讓人不得不想起其他名人的案例。

舉例來說，麥可傑克森（Michael Jackson）的私人醫師莫瑞（Conrad Murray）因對這位巨星使用致命劑量的強效手術用麻醉劑，2011年被判過失殺人罪。

從美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）、性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）到美國知名搖滾樂歌手王子（Prince）和湯姆佩蒂（Tom Petty）等流行偶像的猝逝，都與服用從醫療專業人員獲取的管制藥物致死有關。

洛杉磯著名醫療保健律師尼爾森（Harry Nelson）表示：「這些規定對名人來說有等於沒有，因此不斷導致悲劇發生。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130817

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