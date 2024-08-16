「六人行」馬修派瑞K他命過量致死 5人遭起訴

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國情境喜劇「六人行」演員馬修派瑞（Matthew Perry）與藥物成癮問題搏鬥多年後，去年死在洛杉磯家中。檢方今天表示已就馬修派瑞之死起訴5人，包含他的助理與2名醫師。

法新社報導，檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）說：「被告利用派瑞先生的成癮問題來發財，他們深知自己所作所為不當，知道自己的行為帶給派瑞先生巨大危險，但他們還是這麼做了。」

「到頭來，被告更有興趣賺派瑞先生的錢，而非關心他的福祉。」

艾斯特拉達還說，其中一名醫師普拉森西亞（Salvador Plasencia）將面臨最長120年的刑期。

「六人行」（Friends）從1994年製播到2004年，前後共10季，馬修派瑞在劇中飾演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing），深受劇迷喜愛。

去年10月28日，馬修派瑞被發現陳屍在洛杉磯家中的按摩浴缸，享年54歲。驗屍結果發現，馬修派瑞的死因是「K他命的急性作用」。（譯者：楊昭彥）1130816

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