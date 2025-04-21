「沈睡的水下巨人」探索海底 導演：畫面很養眼

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（中央社記者洪素津台北21日電）海洋生態紀錄片「沈睡的水下巨人」在25日上映前舉行一連串特映活動，觀眾讚嘆「超高畫質令人屏息，每一顆氣泡、光影都美得不可思議。」導演李景白也開心地說，畫面很養眼。

台灣海洋生態紀錄片「沈睡的水下巨人」片中，除了繽紛綺麗、各式各樣的魚群外，自由潛水者Pepe Arcos在魚群與沉船間穿梭的英姿更是一大看點。李景白透露，Pepe Arcos本身就是非常頂尖的自由潛水者，可以一口氣潛入水下80米。

「沈睡的水下巨人」日前從台北開始，一路到高雄、台東舉辦特映活動。李景白透過新聞稿表示，特映會後不少人向他大讚，片中自由潛水者穿梭在魚群與沉船間的英姿自然流暢，讓觀眾身歷其境，彷彿自己置身大海和魚群一同悠遊。

身為「沈睡的水下巨人」一大主角的Pepe Arcos分享，這部紀錄片是希望觀眾能感受到自己與海洋的連結，他想讓觀眾看到的不只是美麗的畫面，而是彷彿自己真的跟著鏡頭一起潛入海底。

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對他來說，海洋帶給他很多啟發，希望透過這部作品，帶給觀眾同樣的感受，讓人們想要親自潛入水下，去探索這些不可思議的地方，並更有「人性」。

「沈睡的水下巨人」25日全台上映，將海洋的壯麗與哀愁真實推上大銀幕，適合各企業、社團、學校包場，一起關注多采多姿的海洋。（編輯：管中維）1140421