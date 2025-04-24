日劇「噬亡村」第2季迎結局 柳樂優彌武力全開

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（中央社記者龍柏安台北24日電）被漫畫迷盛讚「近年最強改編」的日劇「噬亡村」第2季迎來大結局，男主角柳樂優彌火力全開，展現習武15年的成果，他透露：「結尾雖然是快節奏的動作戲，但我看到哭了。」

口碑好評不斷的「噬亡村」第2季，迎來最終結局，完結篇驚喜重現許多漫畫經典橋段，包括不堪被欺壓、活人獻祭的村民們終於闖入後藤家展開血腥復仇。導演片山慎三受訪時透露，為了這系列史詩故事的完結篇，卯足全力拍攝。

值得一提的是，劇中飾演一心想救回妻女的柳樂優彌，有不少精彩武打戲。根據Disney+發布的新聞稿，柳樂優彌透露，其實他從20歲開始就苦練武術，終於能在這部戲劇大顯身手，但大量動作戲還是有點吃不消。不過，他開心表示，能夠施展15年的武術成果，一切都很值得。他也直呼，拍這部戲有大量打鬥，非常紓壓。

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針對大結局，柳樂優彌有感而發表示，這雖然是一部恐怖動作劇，但主角為了拯救家人不惜一切的毅力令人感動，「很奇怪，結尾雖然是快節奏的動作戲，但我看到哭了」。

「噬亡村」第1、2季全劇已於Disney+獨家熱播中。（編輯：管中維）1140424