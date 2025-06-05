張世「瑠公圳」詮釋父子情 戲外淚悔未見父最後一面

（中央社記者王心妤台北5日電）張世跟朱軒洋在「搜查瑠公圳」父子情令人動容，張世後悔年輕時曾迷失在五光十色的演藝圈中，也因赴中國工作沒見到父親最後一面，只剩一句「爸爸想你喔！」能回憶。

張世接受中央社記者專訪表示，年輕時的確曾迷失在演藝圈中，「這是一個五光十色的環境，那我是十分受到誘惑，聽到我說的是誘惑，就曉得我犯了多少錯啊。」他笑說，同行的男明星比較帥，但他幽默，活動結束後，女孩子往往是跟他離開，成為他手下敗將的男明星比比皆是。

話鋒一轉，張世收起笑容，透露後來他決心好好工作，當時多在中國拍攝，跟父母聚少離多，也讓他感受到思念之苦，而最難受的部分是他希望能獲得父親肯定，「希望父親覺得我是個有出息、可以承擔起家業、照顧好家庭的一個人。」但這樣的期待也在他沒見到父親最後一面而落空。

張世回憶，某次父親已住院1個多月，他也跟著住院貼身照護，就在父親病情穩定下來時，他接到中國拍攝邀請，「我覺得我應該留下來，但我沒有留下來。」

談起這段往事，張世哽咽說：「我記得很清楚，那天他躺在床上，我邊收行李要走，他就說：『爸爸想你喔！』我看他的最後一眼，是當時那個夕陽的光影照在父親身上。」

不料那竟是張世與爸爸的最後一面，當再接到消息時，「是他在加護病房，之後就是他已經離開了。」而父親對他說的「想你喔」，也是身為將官軍人父親對他說過最溫柔的一句話。

回想起年輕的玩世不恭，張世表示，這讓他相當慚愧，因為父母為孩子付出這麼多，但他卻帶給爸媽煩惱，「我到那個年紀，竟然還沒辦法讓他們享福，甚至沒有好的成就，能讓他們覺得驕傲。」

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隨著「搜查瑠公圳」上映，張世也展現老戲骨的精湛演技，目前他定居泰國，對於演戲採隨緣，不過也想進一步朝幕後發展，積極撰寫劇本中，希望在年輕創作者心裡也能成為一個典範。

「搜查瑠公圳」全台上映中。（編輯：龍柏安）1140605