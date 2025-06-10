加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

告五人新輯前進披頭四錄音室 大年初一直奔倫敦

2025/6/10 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北10日電）告五人樂團錄製新專輯，前進流行樂史地位重大的「艾比路錄音室」，為了搶檔期，連年假都不放。在專輯推出前，先曝光錄音紀實紀錄，將分3天在告五人YouTube首播。

唱片經紀公司今天以新聞稿分享，擁有超過94年歷史的艾比路錄音室，是披頭四（The Beatles）樂團傳奇作品的誕生地，檔期通常須提前1至2年預訂，告五人幸運搶下2025年初的錄音時段，大年初一直奔倫敦錄製第4張專輯。

google news透過 Google News追蹤中央社

雲安走進錄音室前，在門口靜靜停頓了一下。他說：「這邊的空間感完全不同，我很喜歡這個溫暖的感覺。」哲謙也表示：「能夠在這麼大的世界級殿堂錄音，真的非常期待。」

為記錄這趟歷程，在專輯問世前，先呈現專輯錄音紀實紀錄「Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road」，將分為3集播出，於12、14、18日晚間9時在告五人YouTube首播。（編輯：吳素柔）1140610

哲謙
告五人任熱氣球嘉年華大使 告五豬造型球亮相告五人預告推新輯 高雄開唱邀美秀集團等3團當嘉賓
雲安
告五人宇宙系列演唱會畫句點 捐逾1200萬做公益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：