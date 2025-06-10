告五人新輯前進披頭四錄音室 大年初一直奔倫敦

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）告五人樂團錄製新專輯，前進流行樂史地位重大的「艾比路錄音室」，為了搶檔期，連年假都不放。在專輯推出前，先曝光錄音紀實紀錄，將分3天在告五人YouTube首播。

唱片經紀公司今天以新聞稿分享，擁有超過94年歷史的艾比路錄音室，是披頭四（The Beatles）樂團傳奇作品的誕生地，檔期通常須提前1至2年預訂，告五人幸運搶下2025年初的錄音時段，大年初一直奔倫敦錄製第4張專輯。

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雲安走進錄音室前，在門口靜靜停頓了一下。他說：「這邊的空間感完全不同，我很喜歡這個溫暖的感覺。」哲謙也表示：「能夠在這麼大的世界級殿堂錄音，真的非常期待。」

為記錄這趟歷程，在專輯問世前，先呈現專輯錄音紀實紀錄「Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road」，將分為3集播出，於12、14、18日晚間9時在告五人YouTube首播。（編輯：吳素柔）1140610