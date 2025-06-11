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男團Ozone任公益大使 面對面互動接住彼此低潮

2025/6/11 20:00
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）男團Ozone擔任「受暴家庭扶助計畫」公益大使，團員今天表示，因為都是男生，說出低潮有點彆扭，大家的默契是在旁默默陪伴與傾聽，面對面互動接住彼此。

現代婦女基金會今年持續推動「受暴家庭扶助計畫」，以「善意集結，用愛守護」為年度主軸，今天召開記者會，邀請Ozone擔任公益大使，團員分享「被接住」的經驗。

文廷說，小時候有次比賽完，同學都有家人接送，自己則是一個人回家，一名同學的媽媽主動邀他吃火鍋慶功、誇他表現很好，這是他第一次體驗到「被接住」的溫暖。

子翔表示，他與文廷為了演唱會表演高空特技，到彩排前都還會發生碰撞失誤，彩排一結束，他就大哭，煥鈞立刻抱住他，「結果我哭更慘」，但情緒得到抒發。

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團員表示，因為大家都是男生，要說出自己的低潮有點彆扭，團體默契就是在身邊默默陪伴與傾聽，很多事情是時機到了、感覺到安全感，就會自己說出來，接住彼此的方式是面對面互動的行動派，笑稱「所以我們群組很冷清」。

團員透露，正在準備新的音樂及新形式的表演作品；至於兵役，時間到了就會去盡本分。（編輯：管中維）1140611

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