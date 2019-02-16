美倡議修世貿組織規定 減少適用特殊待遇國家

（中央社日內瓦15日綜合外電報導）美國今天針對世界貿易組織（WTO）提出改革建議，主張減少適用「特殊與差別待遇」的國家，但可能會遭到中國和印度等會員國抗拒。

長久以來，美國不滿世界貿易組織會員國可自我認定屬「開發中國家」，從而在世貿組織享受各種優惠與豁免待遇。

世貿組織的164個會員國大多數自稱是開發中國家，包括中國與印度等經貿大國，以及南韓、沙烏地阿拉伯、汶萊、香港、卡達與阿曼等全球最富裕國家。

特殊與差別待遇（Special and Differential Treatment, S&D）使開發中國家能有較長時間履行商定的承諾，採取擴大貿易機會的措施，且農產品補貼額度可高出已開發國家一倍。

根據美國張貼在世貿組織官網的改革草案，當前與日後的貿易談判應拒絕讓世界銀行（World Bank）界定的「高所得」國家、經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及申請入會國、20國集團（G20）成員國與任何在世界貿易占比達0.5%或更高的國家，適用這樣的特殊待遇。

印度等世貿會員國堅持，在世貿繼續商談其他領域的新規定之前，必須先遵守2001年杜哈世貿部長級會議所作出的承諾，那就是改革貿易規則以促進開發中國家發展。

美國拒絕這樣的要求，理由之一是中國在杜哈承諾作出的同一年加入世貿組織，此後即快速崛起，因而削弱了為開發中國家提供特殊待遇的論據。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1080216