賴在WTO開發中陣營不走？中國：發展並不平均

（中央社台北27日電）美國總統川普再度威脅要取消中國在WTO的開發中國家地位，這不是美方第一次提出，中國方面則始終堅稱雖然自己是世界第二大經濟體，但內部發展不平均，總體仍然屬於發展中國家水準。

中國2001年以開發中國家加入世界貿易組織（WTO）時，使中國可以相較已開發國家作出更少的承諾、繼續政府補貼，並對外國進口產品徵收更高的關稅。當前中國已成為世界第二大經濟體，許多WTO會員國認為，中國應該開始承擔已開發國家的責任。

川普今天再度表示，將取消承認中國和其他相對富有國家在WTO中特殊的「開發中國家」地位，除非有改變出現。事實上，自去年美中貿易戰開打後，美國就時常提出中國在WTO的地位問題。

綜合陸媒報導，去年11月，中國商務部副部長王受文就對此表示，中國是世界上最大的發展中國家，願意在世貿組織中承擔與自身發展水平和能力相適應的義務，不允許其他成員來剝奪中國理應享受的發展中成員特殊與差別待遇。

王受文的這番回應是至今中國官方在此議題的最強硬表態。除此之外，中國方面一貫都以「中國內部發展不均」為主要訴求。

據報導，今年3月，中國常駐世貿組織代表張向晨表示，包括中國在內的發展中成員，只是在某一個或某幾個特定領域發展較快；「衡量一國的發展水平，不能僅看一點、一個領域，而應進行全面的評估」。

中新社報導，7月22日，中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明也在一場會議上表示，質疑中國開發中國家身分的人「應該去中國西部看看，那裡還有上千萬人口沒有脫貧，他們還應該看看中國的產業結構，還處於全球產業鏈的中下端，高端科技、現代服務業並不占明顯優勢」。

不過，中國在宣傳方面卻時常提到自己傲人的發展成就。中國國家統計局網站7月1日發佈「新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告」中稱，「我國經濟總量2018年達到90兆309億元，占世界經濟的比重接近16%。對世界經濟成長的年均貢獻率為18%左右，僅次於美國居世界第二。」（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1080727