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管理單位遭控涉貪 杜特蒂下令停止樂透彩券營運

最新更新：2019/07/27 21:20

（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲國總統杜特蒂一聲令下，菲律賓慈善抽獎辦公室管理的全國樂透彩券、小鎮樂透（STL）業務即日起停止營運。他也要求國家警署和軍方展開執法行動，確保貫徹這項政令。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚透過總統府通訊暨作業部（PCOO）臉書頁面發布這項命令。

杜特蒂表示，下達這項命令主因為菲律賓慈善抽獎辦公室（PCSO）被指控涉及「大規模貪污」。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓國家警署（PNP）今天一早展開全國執法，截至下午1時，馬尼拉都會區有923個彩券投注站停止營運。

國家警署署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）前往碧瑤市（Baguio）多家投注站，要求店家停止營業。

對此，慈善抽獎辦公室表示，將籲請杜特蒂重新考慮這項無限期停業令。

不過，位於大馬尼拉的馬利吉娜市（Marikina）市長鐵歐多洛（Marcy Teodoro）表示，全力支持杜特蒂這項命令。

鐵歐多洛說：「我們已經在馬利吉娜市暫停這種形式的賭博…下注的是那些收入微薄的人，他們每天生計都成問題了，還因為這種賭博而輸錢。」

司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）表示，將指示國家調查局（NBI）深入調查慈善抽獎辦公室在收取及匯入政府彩券收入時的異常狀況。（編輯：周永捷）1080727

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