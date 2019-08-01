川普要遏止藥價 美衛服部打算從加國進口處方藥

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普政府今天宣布，計劃允許從加拿大進口較低價的處方藥，但這個舉措卻被製藥業批為「危險」行為。

法新社報導，根據經濟合作暨發展組織（OECD），美國民眾每年平均花費1200美元（約新台幣3萬7400元）購買處方藥，高於世界各國。

大力拯救糖尿病患者的胰島素價格，過去10年增加2倍以上，迫使許多未納保病人得限定用量，或從加拿大或墨西哥走私，甚至得在治療與其他如房租等基本開銷間做選擇。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）宣布這項名為「安全進口行動計畫」（Safe Importation Action Plan）時說：「美國人應免受高昂藥物費用所苦，他們應該享有以病人為本的可負擔醫療保健系統。」

譴責藥價暴漲的川普樂見這項倡議。他推文說：「為許多美國人降低藥物價格，包括我們偉大的長者！」

川普也支持遏止藥價節節高漲的參院跨黨派法案，使這項議題成為2020年總統選戰的焦點。

但美國藥廠公會（PHRMA）猛烈抨擊這項舉措，說這個計畫危害美國民眾。執行長鄂布爾（Stephen Ubl）說：「當局的進口計畫對美國病患而言過於危險。執法部門不斷警告，進口計畫可能使類鴉片藥物危機惡化，並危害公眾安全。」

鄂布爾表示，這項計畫是個「噱頭」，敦促政府把注意力放在降低保險未涵蓋的患者自費政策。

美國全國商會（US Chamber of Commerce）也加入批評行列，表示進口藥物「會造成重大、有悖常理的後果」，包括讓患者暴露於不合格、偽造及仿冒藥物的威脅下。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080801