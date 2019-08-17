更多編輯台推薦新聞：
U19女壘世界盃 台灣女婿護國旗遭趕出場
運動

U19女壘世界盃 台灣女婿護國旗遭趕出場

川普想買格陵蘭 兵家必爭之地重點一次看
國際

川普想買格陵蘭 兵家必爭之地重點一次看

舊照神似三浦春馬 林右昌：給我3個月減重
地方

舊照神似三浦春馬 林右昌：給我3個月減重

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

研究：韓式泡菜飲品可扭轉掉髮 數週內長出新髮

最新更新：2019/08/17 20:39

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓式泡菜因有助於維持腸道健康而聞名，但如今科學家發現泡菜還可以用來扭轉掉髮情況，南韓一項研究便指出，一款泡菜飲品可讓人在數週內長出新髮。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，發酵白菜加入洋蔥、大蒜、魚露和辣椒製成的韓式泡菜，早已受到注重健康消費者的歡迎，同時以富含益生菌聞名。

但研究顯示，南韓販售一款泡菜飲品有助於頭頂毛髮變濃密，且數週之內就能長出新髮。

南韓檀國大學（Dankook University）研究人員對23名男性進行研究，部分人士處於早期掉髮階段，其他人頭頂髮量明顯稀疏。

他們被要求在早餐前和睡前飲用一杯泡菜飲料，一個月後，每人平均髮量從每平方公分85根增加到90根，喝了這種飲品4個月後，更增至92根。

科學家表示，這是顯著的增加，看似扭轉了大部分參與研究男性的掉髮情況。

這項研究發現刊登在「世界男性健康期刊」（World Journal of Men’s Health），研究人員指出：「目前的藥物可能有負面影響，所以效果通常是暫時性的。」

研究人員還說：「我們發現泡菜可以增進頭髮生長，扭轉禿頭現象。這對患者來說是一種較安全的治療策略。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080817

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報