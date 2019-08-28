限制墮胎爭議新法上路前夕 密蘇里法院緊急喊卡

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國中部保守州密蘇里州近期推出嚴格限制墮胎的新法，引發墮胎權益團體反彈並呼籲法院介入阻止。密蘇里州法院今天趕在法條生效前夕，暫緩新法施行。

原定明天上路的新法，禁止婦女妊娠8週後接受墮胎手術。密蘇里州堪薩斯市（Kansas）法官薩克斯（Howard Sachs）表示，此限制違反最高法院關於女性墮胎權的判決。根據最高法院判決，懷孕婦女在胎兒發育至能夠獨立存活前有權終止妊娠。

薩克斯指出：「不論怎麼制定，這套法律從表面看來都與最高法院判決抵觸，因判決明定不得透過立法或司法途徑，以特定胎兒週數作為墮胎限制的衡量標準。」

不過，針對新法禁止婦女以胎兒性別、種族或罹患唐氏症風險為由終止妊娠，薩克斯並未加以阻擋施行。

美國南部和中部多個保守州近期動作頻頻，試圖限制女性墮胎權益，透過法律禁止婦女在懷孕早期接受墮胎手術。

法新社報導，新法目的是引發一系列法律挑戰，進而將爭議帶回最初將墮胎合法化的美國最高法院，考驗1973年法院就「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）做出的判決。

針對密蘇里州法院暫緩新法實施，促進墮胎權益的團體美國計劃生育協會（Planned Parenthood）今天在推特（Twitter）上讚賞法院的決定。

美國計劃生育協會代理主席兼執行長麥基爾（Alexis McGill）推文表示，不論密蘇里州女性的墮胎權益還剩多少，至少剩餘的部分現階段被保留住。

但麥基爾指出，協會無法忽視新法被保存的部分條文，因為這些條文讓政治人物能夠介入醫病關係，他強調，「我們不會停止在法院與它對抗」。（譯者：徐薇婷/核稿：盧映孜）1080728