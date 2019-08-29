特斯拉推車險首站選加州 未來擴及全美

（中央社舊金山28日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉對旗下電動車的安全功能有信心，今天宣布將針對加州汽車駕駛人推出比競爭對手保費低達20%的汽車保險，未來將進一步擴及全美。

路透社報導，特斯拉（Tesla Inc）並未透露合作夥伴對象，但加州保險局（California Department of Insurance）網站顯示，特斯拉已取得保險經紀人公司執照，將銷售Markel Corp.旗下美國國家保險公司（State National Insurance Company Inc）的保單。

特斯拉曾說，在國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）測試中，旗下Model 3車輛事故造成受傷的機率最低。但NHTSA回應表示，特斯拉發表的是「誤導性陳述」，並在去年10月發給特斯拉「警告信」。

根據安全性研究人員和保險服務業者，由於零件和感測設備修復費用高昂，特斯拉電動車的保費通常位居最高費率之列。

2018年，金融調查研究公司24/7 Wall St.分析高速公路安全保險協會（Insurance Institute for Highway Safety, IIHS）的理賠頻率和保險費用數據，特斯拉Model S和Model X的保費最高。

特斯拉表示，將對加州客戶提供「全面保障」和理賠處理，並將於未來擴展至全美其他州。加州是特斯拉電動車的最大市場。

美國國家保險公司2018年11月申請特斯拉案，加州當局已於今年4月批准通過。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1080829