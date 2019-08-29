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中國商務部：中美經貿團隊確實一直保持有效溝通

最新更新：2019/08/29 18:07

（中央社記者陳家倫上海29日電）中美經貿高層近日有無通話，引來外界好奇。中國商務部發言人高峰今天表示，中美雙方經貿團隊「確實一直保持有效溝通」，沒有更多的細節可以通報，並強調堅決反對貿易戰升級。

美國總統川普（Donald Trump）26日在7大工業國集團（G7）峰會場邊發言說，中國25日晚間致電美國貿易談判人員，雙方2度通話；中方表達想重回談判桌和達成貿易協議。

但中國先前並未證實兩國有通電話，中國外交部發言人耿爽26日稱，「對於美方提到的週末通話，我不掌握、沒聽說過」。中國媒體則淡化中美進行更多談判的可能性，或領導階層想達成協議的迫切性。

中國商務部今天舉行例行記者會，根據央視新聞，面對有媒體詢問中美近日通話一事，高峰在回答時表示，中美雙方經貿團隊「確實一直保持有效溝通」，沒有更多的細節訊息可以通報。

高峰還說，「當前各種各樣的傳聞比較多，在經貿領域我們會及時澄清事實，讓公眾了解真相。」

高峰並強調，中方堅決反對貿易戰升級，願以冷靜的態度透過磋商與合作解決問題。貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益。

他表示，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國輸美商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方嚴正交涉。

他說，希望美方拿出誠意和實際行動，與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上推動中美經貿問題妥善解決。（編輯：周慧盈）1080829

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