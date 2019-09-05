線上市集使用條款不公 法國法院重罰亞馬遜

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國法院對美國零售業巨擘亞馬遜（Amazon）開罰400萬歐元（約新台幣1億4000萬元），理由是其線上市集的使用條款對商家不公平。法院並諭令亞馬遜，限期於6個月內改善。

法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）局長唐吉（Loic Tanguy）告訴法新社：「就涉及濫用商業條款的單一官司而言，這項（400萬歐元）罰金可謂創紀錄。」

DGCCRF調查各類第三方銷售平台約兩年後，於2017年提訴控告亞馬遜。DGCCRF認定，亞馬遜銷售平台的部分使用條款對大約1萬個中小型法國商家不公平。

這些條款賦予亞馬遜權限，可在經通知商家後即刻更改合約內容，且能要求商家縮短交貨時間，或限制出貨並要求商家提供更多業務資訊。

唐吉表示，在所有接受DGCCR調查的電子商務平台中，只有亞馬遜拒絕修改使用者條款。

唐吉強調，儘管亞馬遜提供的服務有明顯優勢，但不能讓「不對稱權力關係」強制商家接受不公平的合約條款。

法院判決指出，亞馬遜市集營收約占亞馬遜法國總營收的60%。

亞馬遜法國告訴法新社：「法院判決僅針對少數條款，且那些條款多數已在今年稍早獲更新。」（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080905