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美中副手級磋商 中財辦副主任廖岷18日赴美

最新更新：2019/09/17 10:28

（中央社記者陳家倫上海17日電）中美第13輪貿易磋商預計10月在華盛頓登場，央視新聞今天報導，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本週三（18日）率團訪美，為10月份登場的磋商做準備。

央視新聞報導，應美方邀請，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷擬於本週三（18日）率團訪美，與美方就中美經貿問題進行磋商，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。

廖岷1968年出生，今年51歲。他在2018年5月16日就曾首次以中財辦副主任的身分和中國國務院副總理劉鶴一同赴美就貿易戰問題與美方進行磋商，成為中國經貿團隊重要一員。

公開簡歷顯示，廖岷先後畢業於北京大學、英國劍橋大學，擁有經濟學碩士、工商管理碩士學位，高級經濟師。廖岷早前在中國人民銀行、中國光大集團、中國銀行總行工作，由於著作較多，被視為學者型官員。

美國商會主席杜諾惠（Tom Donohue）美東時間16日引述他與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的對話說，美國與中國副手級貿易談判代表可望在20日會談，至於高層代表則可能在間隔一週半之後繼續談。

美、中雙方先前即曾表示，希望9月中旬在華府恢復副手級貿易談判，但並未公布明確日期。至於萊特海澤本人和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則將在10月初與劉鶴會談。（編輯：周慧盈）1080917

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