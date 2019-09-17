中美貿易戰 劉世忠：促成台商轉到印度投資

貿協副董事長劉世忠（右5）應邀到尼赫魯大學東亞研究中心，就台灣因應中美貿易戰的策略發表演說，演說後並與部份與會者合影。中央社記者康世人新德里攝 108年9月17日

（中央社記者康世人新德里17日專電）貿協副董事長劉世忠今天應邀在印度尼赫魯大學演說時表示，中美貿易戰讓更多台商認真思考回流台灣，或到印度等中國以外的市場布局，台灣政府和貿協正協助台商到印度投資。

應尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）邀請，中華民國對外貿易發展協會副董事長劉世忠下午到尼赫魯大學東亞研究中心，以「台灣對中美貿易戰與權力競爭的策略」為題，向在場的博士生、學者發表演說。

由於中國長年在政治、經濟等各方面向台灣施壓，試圖併吞台灣，劉世忠指出，台灣多年來對台商在中國投資等經濟安全問題，有極大的爭論，包括是西進（到中國投資）還是向南分散風險，還是在台深耕的討論。

他說，經歷第一波、第二波台灣南向政策後，總統蔡英文在2016年提出新南向政策，鼓勵台商到印度、東協十國等18個新南向國家投資，希望能協助台商分散風險；中美貿易戰發生後，讓這項政策更具說服力。

劉世忠引述官方資料顯示，中美貿易戰之初，2018年9月台灣出口到中國的金額未出現劇烈變化，但到2019年第2季，台灣出口到中國的貿易額縮減超過10%；同一時期，台灣出口到美國的貿易額成長近20%。這些數據都顯示中美貿易戰對在中國投資台商的衝擊。

面對中美貿易戰遲遲沒有緩和跡象，劉世忠指出，愈來愈多台商體認到中美貿易戰和中美權力競爭將是一場長期戰爭，可能持續10年、甚至20年，因此除重新管控成本外，開始認真思考到中國以外的市場布局，或是回流台灣。

劉世忠說，事實上，一些台商早在中美貿易戰之前已到越南、印尼等東協國家投資布局，在中美貿易戰後獲益頗多，也讓更多在中國的台商了解不能把雞蛋放在同一個籃子裏，必須分散風險的重要性。

因此，劉世忠表示，台灣政府因應中美貿易戰及服務台商的策略，就是協助台商回流台灣，在獲得土地、水電和勞工上給予協助。已有超過130家台商回流台灣，承諾投資金額可望達到200億美元。

同時，劉世忠指出，政府也協助台商布局印度、東南亞等新南向國家市場，而貿協在此扮演積極的角色。

他說，印度擁有年輕的人才與勞動力，市場龐大且經濟快速成長，是新南向政策的重中之重，台灣過去已有橡膠化工、資訊通訊（ICT）等產業到印度投資，貿協正鎖定ICT、智慧城市、電動車和石化等產業，協助更多台商到印度投資布局。

在答覆謝鋼等學者及學生提問時，劉世忠表示，過去兩年，台灣投資越南成長30%，投資印度更成長10倍；與過去兩年約100多家台商在印度投資相較，現在有800、900家台商正考慮或已到印度投資，台商認知印度是值得投資的潛力市場。

但劉世忠也強調，台商不可能直接關掉在中國的所有廠房，因為這是花近20年建立的產業鏈，也不可能再花20年在其他地方建立產業鏈與生態，但可確定分散布局與投資是台商在中美貿易戰下的最佳策略。（編輯：王永志）1080917