非洲豬瘟恐導致豬肉短缺 越南鼓勵農戶重新養豬

（中央社河內23日電）越南養殖局表示，非洲豬瘟疫情升溫，導致大量染病豬隻被迫撲殺，今年底至明年初可能會有豬肉短缺，建議各地農業單位在確保疫情安全的情況下鼓勵農戶開始重新養豬，以彌補缺口。

越南獸醫局數據顯示，截至9月中旬為止，全國共63個省市都已爆發非洲豬瘟疫情，被迫撲殺染病豬隻近500萬頭，重量28萬2426公噸，占全國豬肉總重量的7%。

越南統計總局數據顯示，截至7月1日為止，越南全國豬隻總數剩下2220萬頭，減少18.5%，其中能繁殖的母豬數量為320萬頭，減少20%。

「勞動報」新聞網站22日引述越南工商部報導，豬隻數量大幅減少，豬肉供應下降，導致價格近期呈現上漲趨勢，預計今年底期間豬肉短缺情況最為嚴重，供應缺口可能達到50萬噸，占消費者需求的20%，屆時豬肉價格飆漲也會達到最高點。

「都市經濟報」新聞網站今天引述越南農業與農村發展部養殖局代理局長阮春楊（Nguyen Xuan Duong）報導，為確保養殖業穩定發展與肉品供應，非洲豬瘟疫情發生後，政府已指示各地相關單位促進養殖業結構重組，推動其他家畜和家禽等養殖業發展。

報導指出，至今其他養殖業都呈現成長趨勢，家畜、家禽和水產產量分別成長3%、10%與5.7%，能夠彌補豬肉缺口。

雖然如此，阮春楊表示，豬肉在越南民眾肉類消費結構中的佔比很高，若不採取因應相關措施，未來可能面臨豬肉短缺危機，尤其是今年底至明年初期間民眾肉品需求大增。阮春楊因此建議各地農業單位在確保疫情安全的情況下鼓勵農戶開始重新養豬，重視提升養豬場生物安全防護措施。（編輯：高照芬）1080923