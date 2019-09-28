越南前3季經濟成長6.98% 創9年來新高

（中央社河內28日電）越南統計總局今天公布最新經濟數據顯示，今年前3季國內生產毛額（GDP）成長6.98%，創下9年來新高，其中加工與製造業表現最為強勁，成長率達11.37%。

越南統計總局數據顯示，今年第1季至第3季GDP分別成長6.82%、6.73%和7.31%。今年前9個月越南工業與建築業成長9.36%，服務業成長6.85%，農林水產業成長2.02%。

越南統計總局表示，今年前9個月加工與製造業表現最為強勁，成長率達11.37%，是經濟成長的主要動力；此外，批發和零售業成長8.31%，金融及保險業成長8.19%，運輸及倉儲業成長7.82%，資訊業成長7.65%。

統計也顯示，今年前9個月越南消費者物價指數（CPI）平均年增率為2.5%。今年前9個月越南出口額達1943億美元，其中美國、歐盟和中國是前3大出口市場；進口額達1884億美元，中國、南韓和東協（ASEAN）是前3大進口市場。

越南2018年國內生產毛額成長7.08%，國會去年底提出今年經濟成長率6.6%至6.8%的目標。

越南統計總局總局長阮碧林（Nguyen Bich Lam）表示，在美中貿易戰難以預料以及世界經濟放緩等因素，今年前9個月越南GDP成長率仍然達到較高水準，顯示政府與相關部門有效落實推動經濟社會發展措施，全年GDP目標有望達成。（編輯：王永志）1080928