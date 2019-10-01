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首頁 / 國際

貿易緊張持續升高 世貿組織大幅下修成長預測

最新更新：2019/10/01 23:17

（中央社日內瓦1日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）4月間預估今年世界貿易成長率為2.6%，今天則大幅下修至1.2%，並將此歸咎於貿易緊張情勢持續升高。

WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）發表聲明說：「貿易前景黯淡令人沮喪，但並非出乎預料。」

根據世貿組織資料，2018年全球貿易成長率達3%。明年的預估成長率則由原先預測的3%下修至2.7%。

4月間WTO發布主要年度預測時，WTO的經濟學家曾警告，對於全球貿易的系統性威脅將持續不利貨物流通，特別是美中相互課徵的報復性關稅。

美中兩國至今仍無法達成解除關稅障礙的全面協議，而且根據報導，美國總統川普正考慮對在中國的投資實施更嚴格限制。

WTO並指出：「更進一步的關稅與報復措施，可能會陷入毫無助益的口水戰漩渦。」

阿茲維多表示：「貿易衝突升高不確定性，將導致某些企業延後擴大生產力的投資，而這是提升生活品質的重要關鍵。」

他又說，「一旦企業雇用較少員工製造產品供出口」，也可能不利於增加就業機會。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1081001

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