稱鴉片類藥物低風險 嬌生與俄亥俄州兩郡6億和解

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）被控宣傳不實且聲稱鴉片類藥物濫用風險低的美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今天指出，集團已經以2040萬美元（約新台幣6億3400萬元）與俄亥俄州兩個郡達成和解。

美國俄亥俄州法院預定本月開庭，就嬌生集團等大型藥廠被控廣告不實等情事進行審理，但部分被告藥廠已先行與各地方政府取得和解。

法新社報導，過去20年來，各大藥廠量產、醫師也大量開立的強效鴉片類止痛藥，已讓數百萬美國民眾成癮。

嬌生日前被控積極推廣處方止痛藥，並淡化或隱瞞成癮的風險。

嬌生集團今天發布聲明指出，集團已用2040萬美元與俄亥俄州的卡雅荷加郡（Cuyahoga）和森米特郡（Summit）達成和解。嬌生也因此免於受審。

嬌生集團強調，集團希望避免訴訟帶來的種種不確定性，目前也持續尋求解決全國鴉片類藥物危機的有效方法。

奧克拉荷馬州法院早在8月26日裁定，嬌生集團宣傳不實，聲稱鴉片類藥物濫用風險低，須賠償奧克拉荷馬州政府5億7200萬美元（約新台幣180億元），當時嬌生表示將提起上訴。

鴉片類藥物濫用已在美國造成數十萬死亡案例，並造成家庭失能、嬰兒一出生即有藥物成癮症狀，部分州、市、鎮等各級政府和原住民部落因此對藥廠提出數以千計的訴訟案，並要求賠償以彌補保健和社會安全系統的龐大損失。（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）1081002