川普：美中有機會達成協議和要求查拜登無關

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美中下週於華府舉行貿易談判，美國總統川普今天表示，雙方「很有機會」達成協議，並堅稱對中貿易談判和他希望北京調查民主黨總統參選人拜登兒子之間沒關聯。

川普告訴媒體，為了終結貿易戰展開的貿易談判與對拜登（Joe Biden）展開調查是兩碼事。川普昨天公開呼籲北京當局調查拜登。

在媒體詢及中國若針對拜登展開調查，他是否更有可能和中國達成貿易協議時，川普表示：「一碼歸一碼，不能混為一談…我希望和中國達成協議，但只在對我們國家有利的情況下。」

川普說：「我將中國視為我們想達成協議的對象，也是我們很有機會達成協議的對象。現在，我們正處於很有可能達成協議的關鍵階段。一旦達成，將會是史上規模最大的貿易協議。」

美中高階貿易會談10日和11日兩天將在華府登場，由中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主談。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）稍早表示，副長級會談會先在7日和8日舉行。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1081005