前3季台灣投資越南逾10億美元 排名第6

（中央社河內5日電）越南外資管理局數據顯示，今年前3季越南吸引外資金額261.6億美元，與去年同期相較，成長3.1%。其中，香港對越南投資金額58.88億美元，居首位；台灣投資金額10.86億美元，排名第6。

數據顯示，今年前9個月越南吸引的新外資投資案共2759項，金額達109.7億美元；擴大投資案共1037項，金額達47.8億美元；另有外商出資約104億美元，購買投資信託。

今年前9個月越南加工與製造業吸引最多外商投資，金額達180.9億美元；不動產與批發和零售領域投資金額分別為27.7億美元與14億美元，分居第2和第3。

以國別而言，今年前9個月香港對越南投資金額達58.88億美元，居首位。南韓與新加坡對越南投資金額分別為46.2億美元和37.7億美元，分居第2和第3。

日本與中國對越南投資金額分別為30.67億美元和30.6億美元，分居第4和第5。台灣對越南投資金額達10.86億美元，排名第6。

統計顯示，今年前9月投資越南的外資到位資金達142億美元，年增7.3%。

根據統計，截至9月下旬，越南累計有效外資投資總金額達3576.5億美元，其中韓商累計投資金額達657.7億美元，居首位；台商累計投資金額達319.5億美元，排名第4。

日本與新加坡對越南投資累計金額分別為603.5億美元和498.9億美元，分居第2和第3。

截至9月下旬，越南的累計到位外資達2060億美元，占累計申請投資總金額的57.6%。（編輯：馮昭）1081005