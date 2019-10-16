美中貿易協議下月簽 APEC財長溫和樂觀

（中央社智利聖地牙哥15日綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）財長今天對美中終將達成貿易協議表達「溫和樂觀」，盼美國與中國結束貿易戰，於下月在智利首都聖地牙哥召開的APEC峰會期間，簽下一紙協議。

美國總統川普上週宣布，美中達成第一階段貿易協議。美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，美中官員兩週內將舉行電話會議，敲定第一階段貿易協議。

法新社報導，APEC財長和代表今天在聖地牙哥開會，討論下月美中簽署一項完整貿易協議的可能性。

地主國智利財長拉瑞恩（Felipe Larrain）表示，這類協議「意義重大」。

拉瑞恩雖樂觀以待，但他也警告：「有意簽署是一回事，實際簽署又是另一回事。」

目前除得知初步協議中涵蓋智慧財產權、金融服務和匯率協議外，其他細節仍不得而知。美國已取消原訂15日生效的加徵關稅計畫，也可能取消訂於12月15日啟動的加徵關稅。

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）也警告切勿得意忘形。

「我們不得不承認，（貿易戰）徹底解決前還有一段路要走，但對全世界來說，最重要的是結束這場貿易戰。」

APEC財長會後預定將發表支持自由貿易的聯合聲明。

國際貨幣基金（IMF）昨天預估光美中貿易戰本身就會造成2020年全球經濟成長縮水0.8%，雙方如休兵，衝擊可望降低。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081016