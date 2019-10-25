北韓擬以稀土採礦交易 換取中國蓋太陽能電廠

（中央社記者姜遠珍首爾25日專電）南韓媒體今天報導，北韓為了解決嚴重缺電，提議以一座稀土採礦權，換取中國建設太陽能發電站。不過，根據聯合國安理會2270號決議，這項稀土交易是違反對北韓的制裁行為。

南韓「朝鮮日報」報導，中國稀土相關企業的組織—中國稀土行業協會24日在官網發布一則題為「朝鮮（北韓）意與中國交易稀土礦權」報導。內容指稱：「如果中國在朝鮮投資建設太陽能發電站，作為交換，中國將獲得位於平壤市北部的一座稀土礦的開採權。」

據中國稀土行業協會表示，該新聞引用自中國稀土行業新聞網站「CBC金屬網」和「中國稀土網」。

報導引述知情人士的話稱：「朝鮮（北韓）在提議中稱，如果中國在朝鮮平壤市投資建設太陽能發電站，那麼相應的，中國也將獲得平壤市鐵山郡的稀土礦的開採權，所開採的稀土礦就是中國的報酬。」

這項消息還指出：「朝鮮要求修建一座能每日供電250萬千瓦的太陽能發電站，預計花費25億美元左右。」

報導指出，據知情人士稱，瀋陽的一位北韓政府官員對此表示：「當下適逢中朝建交70週年紀念日，這是讓中國來朝鮮投資的最好時機」，「中國政府也邀請我們提出發展國家經濟的建議。」

美國自由亞洲電台（RFA）21日也引述消息人士的言論做出了上述報導。

報導指出，為了制裁北韓核子試驗，聯合國安理會2016年3月通過2270號決議，禁止交易北韓產稀土、金、鈦等礦物。據此，如果北韓將稀土礦採權交給中國，則違反聯合國的制裁決議。

設備容量250萬千瓦相當於兩個韓國型最新核電機組（1.4吉瓦）的規模。若以南韓為基準計算，250萬千瓦相當於80多萬戶家庭一天的用電量。但由於北韓家庭用電量低於南韓家庭，因此可供更多家庭使用。（編輯：王永志）1081025