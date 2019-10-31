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飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍合併 打造第4大車廠

最新更新：2019/10/31 21:05

（中央社米蘭/巴黎31日綜合外電報導）汽車大廠飛雅特克萊斯勒與寶獅的母公司法國寶獅雪鐵龍集團今天宣布，他們將經由互換一半股份的方式，共同打造全球第4大的汽車製造商。

飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）及寶獅雪鐵龍集團（PSA）發表聲明說，兩個集團董事會已授權他們各自團隊完成協商，並於未來數週內敲定有約束力的諒解備忘錄。

合併後新集團的董事長將由飛雅特克萊斯勒董事長艾爾康（John Elkann）擔任，而寶獅雪鐵龍集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）則擔任執行長。

當前各大車廠正致力於克服全球需求萎縮，並尋求研發科技先進、以符合更嚴格環保法規的較清潔車款之際，飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍集團達成這項協議。

兩家車商指出，這項合併案一旦談成，每年可望產生37億歐元（約合新台幣1256億元）的綜效，而且不必關閉任何車廠。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）對於這項協議表示歡迎，並說這項協議使兩個集團取得投資更清潔技術與面臨產業挑戰所需的群聚效應。

新集團總部將位於荷蘭，並設立11人的董事會，其中6人來自寶獅雪鐵龍集團，包括塔瓦瑞斯，5人來自飛雅特克萊斯勒，包括艾爾康。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1081031

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