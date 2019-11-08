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法中合作大型商場建案 馬克宏決定放棄

最新更新：2019/11/08 09:23

（中央社巴黎7日綜合外電報導）法國總統馬克宏決定放棄預算達30億歐元（約新台幣1009億元）的「歐洲城」建案；這項休閒購物複合商場計畫是由法國零售集團歐尚（Auchan）與中國的大連萬達集團規劃。

「歐洲城」（EuropaCity）預定地位於巴黎北郊，在戴高樂機場（CDG）及布傑機場（Paris-Le Bourget Airport）之間，特色包括馬戲表演場、室內滑雪坡道，以及商店、餐廳等，原本預定於2027年開張。

但環保人士強烈反對，他們主張這項建案會破壞巴黎周圍少數的大型自然區域之一。

路透社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee）今天表示：「這項建案已經過時，與我們人民的期望已不同步，不再符合人們現在及未來的消費方式。」

負責「歐洲城」計畫的「合金與領土」公司（Alliages & Territoires）表示，放棄這座商場的決定是個錯誤，對瓦茲河谷省（Val d'Oise）地區的經濟及文化發展也是個打擊。

「合金與領土」公司還在聲明中表示：「這個決定也不符合政府吸引投資者到法國來的意願，因為缺乏對一個國家立場穩定的信任感，就不會有投資。」

這是馬克宏（Emmanuel Macron）於2017年就任總統以來，第2次放棄大型建案。2018年初，他決定終止既定的朗德聖母市（Notre-Dame-des-Landes）機場興建計畫。

法國政府於1965年起，規劃在西部濱海的羅亞爾-大西洋省（Loire-Atlantique）朗德聖母市興建機場，取代現有的南特-大西洋機場（NTE），但部分居民及農人質疑遷建必要性，且擔心破壞生態，激烈反對新機場建案，採長期占領工程預定地的方式抗爭。此案逐漸從地方性爭議演變為全國關注的議題，爭論超過50年，才終於在馬克宏的決定下放棄。

報導提到，馬克宏自就任總統以來，一直支持對抗氣候變遷，承諾「讓地球再次偉大」（Make our planet great again）；但也有批評指稱，在法國，他為因應全球暖化做得很少，也迴避採取一些可減少碳排放卻不得民心的措施。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1081108

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