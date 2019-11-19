香港反送中示威 印度鑽石出口中國總值跟著下滑

（中央社記者康世人新德里19日專電）由於香港支持民主的示威活動，影響印度珠寶業約1/3的鑽石透過香港銷售到中國城市的計畫；在2019年上半年，印度出口鑽石到中國的總值已降至約49億美元，年減15.5%。

印度商業標準報（Business Standard）報導，印度珠寶業已飽受商品與服務稅（GST）退稅延遲、工作資本匱乏等國內問題，及中美貿易戰的影響，現在又遇到長達數月的香港支持民主示威（「反送中」示威），讓今年上半年出口鑽石到中國的總值年減15.5%。

印度珠寶業觀察家指出，鑽石出口到中國可能在未來兩個月有所改善，但長期前景仍不樂觀。

印度寶石與珠寶出口促進協會（Gem and Jewellery Exports Promotion Council）副主席夏哈（Colin Shah）表示，香港的騷亂正在影響中國農曆新年前對寶石和珠寶的需求。

根據印度寶石與珠寶出口促進協會的數據，與去年10月相較，今年10月整體的寶石和珠寶出口值下滑2.05%，達到34.6億美元；而今年9月和8月，寶石與珠寶出口值也分別下滑6.24%和14.4%。

統計顯示，印度寶石與珠寶在前7個月的總出口值下滑6.25%。

印度寶石與珠寶出口促進協會的報告說，即使聖誕節的寶石與珠寶出口有所改善，但這個財政年度的寶石與珠寶整體出口可能將下滑5%到7%；到目前為止，美國的市場會有改善，但香港的騷亂將會影響中國農曆新年的需求。

另外，由於香港「反送中」示威活動仍在進行中，「航線線上」（Routesonline）指出，最新飛航班表顯示，印度香料航空（SpiceJet）已暫停孟買來往香港的航線服務，直到明年1月5日。（編輯：韋樞）1081119